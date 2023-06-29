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Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.06.2023
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Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV’siz telefon fiyatları ne kadar?

"Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı duyurmuştu. Bu noktada binlerce öğrenci "Öğrencilere vergisiz telefon satışı başladı mı, ne zaman 2023?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?

"Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından üniversite öğrencilerine vergisiz telefon müjdesi sonrası vatandaşlar, vergisiz telefon satış başladı mı sorusunu yöneltmekte. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?

ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?

Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.

Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?

Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.

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