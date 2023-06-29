"Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından üniversite öğrencilerine vergisiz telefon müjdesi sonrası vatandaşlar, vergisiz telefon satış başladı mı sorusunu yöneltmekte. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman başlıyor 2023? Öğrencilere KDV ve ÖTV'siz telefon fiyatları ne kadar?