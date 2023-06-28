THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman yapılacak 2023? Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri başvuru kura çekilişi ne zaman?
"THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut ve Türk Havayolları iş birliğinde, İstanbul'da ev sahibi olmayan kişilere yönelik yapılan projede geri sayım devam ediyor. Yüzde 20 peşinat ve yıllık ara ödemeler ile uzun vadede 1+1, 2+1, 3+1 ev sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurduğu projede, kura çekim tarihi merak ediliyor. Peki, THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman yapılacak 2023? Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri başvuru kura çekilişi ne zaman?
"THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman yapılacak 2023? Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri başvuru kura çekilişi ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türk Havayolları ce Emlak Konut güvencesiyle, İstanbul'da ev sahibi olmayan kişilere yönelik bir çalışma başlattı. Düşük peşinat, uzun süreli vade seçeneği ve 1+1, 2+1, 3+1 seçenekleriyle İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenlerin başvurduğu Emlak Konut Yenişehir Evleri kapsamında kura çekilişinin ne zaman yapılacağı ise merak ediliyor. Peki, THY Emlak Konut kura çekilişi ne zaman yapılacak 2023? Emlak Konut Yenişehir, Arnavutköy Evleri başvuru kura çekilişi ne zaman?
EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
Kura çekilişi Şirket tarafından müracaatlar tamamlandıktan sonra belirlenecek ve internet sitesi üzerinden bilgilendirme yapılacaktır. Kura çekiminin başvuruların sona ermesinin ardından resmi bir duyuruyla başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında haberimiz güncellenecektir.
2023 EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Başvuru yapan kişilerin başvuru sonuçları, kura çekilişi ile belli olacaktır. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ PEŞİNAT NE KADAR?
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat ile ev sahibi olabilecek.
1+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI
Brüt: 58 m2
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 2.088.000 TL
Peşinat (%20): 417.600 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 208.800 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 208.800 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 208.800 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 7.500 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 12.500 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.00 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 24.000 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 34.500 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 37.564 TL
2+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI
Brüt: 72 m2
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 2.592.000 TL
Peşinat (%20): 518.400 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 259.200 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 259.200 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 259.200 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 10.000 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 25.000 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.750 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 46.322 TL
3+1 DAİRE ÖRNEK ÖDEME PLANI
Brüt: 102 m2
Vade: 120 ay
Satış Fiyatı: 3.672.000 TL
Peşinat (%20): 734.400 TL
1. Ara Ödeme (24. ay): 367.200 TL
2. Ara Ödeme (36. Ay): 367.200 TL
3. Ara Ödeme (48. Ay): 367.200 TL
1. Yıl Taksit tutarı (aylık): 15.000 TL
2. Yıl Taksit tutarı (aylık): 20.000 TL
3. Yıl Taksit tutarı (aylık): 30.000 TL
4. Yıl Taksit tutarı (aylık): 42.200 TL
5. Yıl Taksit tutarı (aylık): 60.500 TL
6-10. Yıl Taksit tutarı (aylık): 68.455 TL
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