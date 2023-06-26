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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | Seçim paraları yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? Sandık görevlisi ödemeleri son durum!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.06.2023
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SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ 2023 | Seçim paraları yattı mı, ne zaman hesaplara yatacak? Sandık görevlisi ödemeleri son durum!

"Seçim görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık görevlileri tarafından sorgulanıyor. Peki, seçim sandık görevlisi ücreti ne kadar? İşte 2023 sandık görevlisi ücreti ödemeleri son durum!

"Seçim görevlisi ücreti ne zaman yatacak?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. 14 ve 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen seçimler sonrasında sandık görevlisi ücreti ve ücretlerin ne zaman ödeneceğine ilişkin araştırmalar hız kazandı. 1. ve 2. Tur seçimlerde görev alan kişiler, Sandık görevlisi ücreti ne kadar? sorusunu gündeme taşıdı. İşte detaylar...

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Sandık görevlilerine ve sandık başkanına ne kadar ücret verileceği henüz belli olmadı. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

2023 yılı için sandık görevlisi ücretleri henüz açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında olması bekleniyor.

2019 yılında yerel seçimlerde sandık görevli ücretleri şöyleydi;

Başkan ve Üyeler: 261,00 TL

Siyasi Parti Temsilcileri: 130,00 TL

MÜŞAHİTLER PARA ALACAK MI?

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitlere para ödemesi yapılmaz.

14-28 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleşen seçimlerin ardından sandık görevlisi ücreti ödeme tarihine gözler çevrildi. 81 ilde kurulan sandıklarda gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri tamamlandı ve seçim görevlileri oy sayımı ve dökümü gibi birçok görevde bulundu.

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

14 ve 28 Mayıs tarihlerinde tamamlanan seçimlerin ardından sandık görevlisi ücretinin hesaplara geçeceği tarih merak konusu oldu. Konuyla ilgili olarak resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak seçim görevli ücretlerinin ise en geç Haziran ayı içerisinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Ayrıca ilk tur ve ikinci turda müşahit olarak görev yapanlara ücret ödenmeyecek.

SEÇİM GÖREVLİ ÜCRETLERİ FARKLI OLACAK MI?

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alanlar ise ücret farkı olup olmayacağını merak ediyor. İlk turda oy sayımı, dökümü vb. işlemler uzun sürdüğü için ücret farklı olup olmayacağı araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun farklı ücret ödenmesine ilişkin resmi bir açıklaması bulunmuyor.

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