"Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2023? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu noktada ise ödenekten faydalanmakta olan kişiler "2023 Haziran ayı aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere verilmekte olan bu ödenek Temmuz ayıyla beraber ise sona erecek. Peki, Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2023? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?