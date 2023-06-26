Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2023? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
"Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin yararlandığı destek ödemelerinin bitip bitmediği merak ediliyor. 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirildi. Peki, Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2023? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
"Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2023? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu noktada ise ödenekten faydalanmakta olan kişiler "2023 Haziran ayı aile destek programı parası yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. İhtiyaç sahibi ailelere verilmekte olan bu ödenek Temmuz ayıyla beraber ise sona erecek. Peki, Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2023? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?
850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirildi.
12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.
HAZİRAN AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
Aile Destek Ödemeleri Haziran ayı ücretleri henüz hesaplara aktarılmadı.
Söz konusu ödemelerin bayramdan önce ihtiyaç sahiplerinin hesaplarında olacağı tahmin ediliyor.
BAKAN'DAN AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEME AÇIKLAMASI
Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ve Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun bir örneği olduğunu belirtti.
Program kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar lirayı aştı." ifadesini kullandı.
Göktaş, programdan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850-1250 lira arasında destek verdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, Türkiye Aile Destek Programı ile bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar lira ödeme yaptık." bilgisini verdi.
Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteğinin, Türkiye Aile Destek Programı'na dahil edildiğini hatırlatan Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında, hanelerimize aylık 350-650 lira tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110-221 lira arasında ödeme yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam 7,7 milyar lira ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5,1 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi.
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- Haziran ayı aile destek ödemeleri yattı mı 2023? Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak?
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