Milyonlarca çalışana vergi avantajı! Yeni asgari ücret nasıl etki edecek? İstisna tutarı ne kadar olacak?

Asgari ücretli bir çalışan için gelir vergisi istisnası Temmuz ayında bin 710, Ağustos'ta bin 903, Eylül ve yılın kalan her bir ay için 2 bin 280 lira olacak. Böylece yıl sonuna kadar gelir vergisi istisnası 12 bin 734 lira olacak. Aylık 101,82 lira damga vergisi istisnası da yıl sonuna kadar 610 lirayı bulacak. Böylece vergi dışı kalacak tutarı 13 bin 344 lirayı bulacak.