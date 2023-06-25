Ulaşımda rekorlar zamanı! Köprüler, otoyollar tıklım tıklım...

Özellikle hava yolu taşımacılığında da yoğunluk hat safhaya çıktı. Antalya Havalimanı'ndaki yolcu yoğunluğu uçak seferlerine de yansıdı. Antalya Havalimanı'nda 24 Haziran 2023 Cumartesi günü iç hatta 149, dış hatta 988 olmak üzere toplamda 1137 uçak trafiğine hizmet verdi. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 22 bin 181, dış hatta 173 bin 686 olmak üzere toplam 195 bin 867 olarak gerçekleşti. Geçen yılın en yüksek rakamı olan 1094 sayısı geçilerek bu yılın en yüksek rakamına ulaşıldı. Aynı gün yolcu trafiği ise iç hatta 22.181, dış hatta 173.686 olmak üzere toplam 195.867 olarak gerçekleşmiş, geçen yılın en yüksek rakamı olan 1.094 sayısı geçilerek, rekor artış gerçekleşti.