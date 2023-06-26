İstanbul Havalimanı tüm zamanların yolcu rekorunu kırdı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE AVRUPA'NIN GÜNLÜK UÇUŞ REKORU KIRILMIŞTI

Öte yandan Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) verilerine göre; Eylül 2019'da, Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda toplam bin 624 iniş-kalkış rakamına ulaşıldı.

11 Haziran'daki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelen çoğunluğu İngiliz ve İtalyan futbolseverlerin oluşturduğu yoğunlukla İstanbul Havalimanı, toplam bin 684 uçuşla Avrupa'da 'tüm zamanların hava trafik rekoruna' imza atmıştı. Böylece, Frankfurt Havalimanı'nın rekorunu kıran İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş ve kalkış sayısına ulaşmıştı.