Borsa bugün açık mı, kapalı mı? Borsa 26-27 Haziran afere günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul bayram çalışma takvimi 2023!
"Borsa bayramda açık mı, kapalı mı?" sorusu Kurban Bayramı'na sayılı günler kala araştırılmaya başlandı. 9 gün sürecek olan resmi tatil sürecinde kamu daireleri, devlet daireleri, memurlar tatil yapacak ve idari izinli sayılacak. Peki, "Borsa İstanbul Pazartesi ve Salı gün çalışacak mı, tatil mi?" İşte borsa bayram çalışma takvimi...
"Borsa İstanbul (BİST) bayramda açık mı?" sorusu borsa aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere 28 Haziran tarihinde ilk günü idrak edilecek ve bu kapsamda 9 gün resmi tatil ilan edilmişti. Peki, Borsa bayramda açık mı çalışıyor mu? İşte konuya dair detaylı bilgiler...
BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ VE BAYRAMDA AÇIK MI?
Borsa İstanbul, bayramda özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için çarşamba, perşembe ve cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek.
Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.
Borsa İstanbul çalışma saatleri sabah 09.40 akşam 18.10 arasındadır. Bu saat aralıklarında yatırımcılar, yatırım işlemlerini gerçekleştirebilir.
Borsa İstanbul, 26-27 Haziran Pazartesi ve Salı günü 13.00'a kadar açık olacak.
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