Borsa bugün açık mı, kapalı mı? Borsa 26-27 Haziran afere günü çalışıyor mu? Borsa İstanbul bayram çalışma takvimi 2023!

"Borsa İstanbul (BİST) bayramda açık mı?" sorusu borsa aracılığıyla işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere 28 Haziran tarihinde ilk günü idrak edilecek ve bu kapsamda 9 gün resmi tatil ilan edilmişti. Peki, Borsa bayramda açık mı çalışıyor mu? İşte konuya dair detaylı bilgiler...