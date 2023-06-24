Yaşlı ve engellilerin beklediği haber: Temmuz aylıkları hesaplarda!

Göktaş, bu kapsamda yaklaşık 1.5 milyar lira tutarında yaşlı aylığı, 1.2 milyar lira engelli aylığı ödediklerini aktardı. Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik tematik sosyal yardım programları uyguladıklarını kaydeden Göktaş, "Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata katılımlarında her zaman yanında olduğumuz yaşlı ve engelli vatandaşlarımızı, düzenli yaptığımız ödemelerimizle de destekliyoruz" dedi.