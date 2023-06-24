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Asgari ücret zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak 2023? Asgari ücret zamlı maaşlar bayramdan önce yatacak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2023
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Asgari ücret zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak 2023? Asgari ücret zamlı maaşlar bayramdan önce yatacak mı?

"Asgari ücret zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "2023 yılının 2'nci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir" dedi. Peki, Asgari ücret zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak 2023? Asgari ücret zamlı maaşlar bayramdan önce yatacak mı?

"Asgari ücret zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak 2023? Asgari ücret zamlı maaşlar bayramdan önce yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. Peki, Asgari ücret zamlı yeni maaşlar ne zaman yatacak 2023? Asgari ücret zamlı maaşlar bayramdan önce yatacak mı?

ÇALIŞMALAR SONA ERDİ

Yeni asgari ücret belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini açıkladı. 400 liralık asgari ücret desteği 500 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

YENİ ÜCRET 6 AY GEÇERLİ OLACAK

Açıklanan asgari ücret rakamı 1 Ocak 2024'e kadar geçerli olacak. Yeni yıldan itibaren geçerli olacak asgari ücret için aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?

Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren hesaplarında görebilecek.

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