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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.06.2023
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Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?

"Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı genel seçimleri için ülke çapında kurulan 190 bin 736 sandıkta görev alan binlerce seçim görevlisi oy verme işleminin takibi, oy sayımı işleminin takibini sağlamıştı. Peki, sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?

"Sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde görev alan sandık görevlileri ücret ödemeleri YSK tarafından yapılacağı bilinirken görev alan müşahitler ise herhangi bir ödeme almayacak. Peki, sandık görevli ücretleri ne zaman yatacak 2023? Sandık görevli ücretleri ne kadar, kaç TL 2023?

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

14 Mayıs'ta yapılan Türkiye Genel Seçimleri ile 28 Mayıs'ta düzenlenen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçiminde görev alan sandık görevlilerine ve sandık başkanına verilecek ücretler henüz belli olmadı.

2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi ücretleri şu şekildeydi:

Başkan ve Üyeler: 261 TL

Siyasi parti temsilcileri: 130 TL

2023 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATACAK?

Sandık görevlisi ücretlerinin yatırılacağı tarihlere ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Sandık görevlisi ücretleri ödeme tarihleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

ÖDEMELER NEREYE YATIRILACAK?

Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, elden yapılmayacak olup önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek.

Sandık görevlisi ücretleri kimlik ibrazı yoluyla bankalar aracılığıyla yapılması bekleniyor.

MÜŞAHİTLER ÜCRET ALACAK MI?

Sandık işlemlerini takip etmek üzere, siyasi partilerin ve adayların kamu hizmetinden yasaklı olmayan ergin kişiler arasından belirlediği, oy kullanma, sayım - döküm, tasnif ve tutanakların tutulması işlemlerini takip eden yetkiliye "gözlemci" veya "müşahit" denmektedir.

Müşahitlik resmi bir görev değildir ve tamamen gönüllülük esasına dayalıdır. Bir partinin gönüllü bir görevlisi olan müşahitler para almazlar.

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