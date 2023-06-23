Turizmde tarihi rekor! 5 ayda 15.5 milyon ziyaretçi
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 14 milyon 34 bin 175’ini yabancılar, 1 milyon 559 bin 314’ünü ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.
Türkiye, 2023 yılının ilk 5 ayında toplam 15 milyon 593 bin 489 ziyaretçi ağırladı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin 14 milyon 34 bin 175'ini yabancılar, 1 milyon 559 bin 314'ünü ise yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu.
Ocak-Mayıs 2023 döneminde Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yüzde 23,65 artış yaşandı. İlk 5 ayda Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre Rusya Federasyonu yüzde 110,12 artış ile 1'inci, Almanya yüzde 20,75 artış ile 2'nci, Bulgaristan ise yüzde 11,64 artışla 3'üncü oldu. Bu ülkeleri İngiltere ve İran izledi.
Türkiye'ye bu yılın mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 artışla 4 milyon 500 bin 242 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yine bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 76,55 artış ile Rusya Federasyonu 1'nci, yüzde 24,04 artış ile Almanya 2'nci, İngiltere ise yüzde 12,07 artış ile 3'üncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Bulgaristan ile İran takip etti.
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