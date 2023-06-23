Turizmde tarihi rekor! 5 ayda 15.5 milyon ziyaretçi

Türkiye'ye bu yılın mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 artışla 4 milyon 500 bin 242 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise yine bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 76,55 artış ile Rusya Federasyonu 1'nci, yüzde 24,04 artış ile Almanya 2'nci, İngiltere ise yüzde 12,07 artış ile 3'üncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri Bulgaristan ile İran takip etti.

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