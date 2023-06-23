Ödemeler erkene çekildi! Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?

"Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlı aylıkları ödemeleri erkene alındı. Toplam 2,7 milyar olan aylıkların ödenmesine bugün başlanacak. Peki, Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?