23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Ödemeler erkene çekildi! Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?

Ödemeler erkene çekildi! Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
ABONE OL
Ödemeler erkene çekildi! Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?

"Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlı aylıkları ödemeleri erkene alındı. Toplam 2,7 milyar olan aylıkların ödenmesine bugün başlanacak. Peki, Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?

"Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlı aylıkları ödemeleri erkene alındı. Toplam 2,7 milyar olan aylıkların ödenmesine bugün başlanacak. Peki, Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?

Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.

Bakanın açıklamasına göre 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapılacak. 1,5 milyar lirası yaşlığı aylığı, 1,2 milyar lirası ise engelli aylığı olmak üzere toplam 2,7 milyar lira ödeme yapılacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA