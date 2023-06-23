Ödemeler erkene çekildi! Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?
"Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlı aylıkları ödemeleri erkene alındı. Toplam 2,7 milyar olan aylıkların ödenmesine bugün başlanacak. Peki, Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?
"Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kurban Bayramı dolayısıyla engelli ve yaşlı aylıkları ödemeleri erkene alındı. Toplam 2,7 milyar olan aylıkların ödenmesine bugün başlanacak. Peki, Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?
Engelli ve yaşlı aylığı ödemeleri bugün yapılacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili bir açıklama yaptı.
Göktaş, Kurban Bayramı dolayısıyla Temmuz ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylığı ödemelerini öne çekerek bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını duyurdu.
Bakanın açıklamasına göre 1,4 milyon vatandaşa ödeme yapılacak. 1,5 milyar lirası yaşlığı aylığı, 1,2 milyar lirası ise engelli aylığı olmak üzere toplam 2,7 milyar lira ödeme yapılacak.
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- Ödemeler erkene çekildi! Engelli ve yaşlı aylıkları ne zaman yatacak? Engelli aylığı erken mi yatacak?
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