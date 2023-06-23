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THY'den tarihi rekor: En yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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THY’den tarihi rekor: En yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştı

Türk Hava Yolları (THY), tarihinin en yüksek uçuş ve yolcu sayısına ulaştı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Gurbetten sılaya uzanan kanatlarımızın birinde 1664 sefer, ötekinde ise vuslata erdireceğimiz 285 bin 877 misafirimizi taşırken, şirketimiz tarihinin günlük uçuş ve yolcu rekorunu kırıyoruz" dedi.

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