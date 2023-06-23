23 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi?

Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023
ABONE OL
Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi?

"Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası PPK toplantısı sonrasında faiz oranı açıklandı. Yeni açıklama sonrasında kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarını merak ediyor. Peki, Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi?

"Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz artırması sonucunda bankaların izleyeceği yol merak ediliyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi?

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, 22 Haziran itibarıyla ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri için yeni faiz oranlarını belirledi. Bankaların bu adımı, tüketici ve yatırımcıların kredi kullanımıyla ilgili merakla beklediği bir gelişmeydi.

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi faiz oranlarını güncelledi. Bankanın 50.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için uyguladığı aylık faiz oranı %1,94 olarak belirlendi. Ayrıca Ziraat Bankası, taşıt kredilerinde de yenilikler yaptı. 100.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli taşıt kredisi için aylık faiz oranı %1,94 olarak belirlendi.

Vakıfbank da ihtiyaç kredisi faiz oranlarında güncellemeye gitti. Bankanın 30.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için uyguladığı aylık faiz oranı %1,89 olarak belirlendi. Taşıt kredilerinde ise 500.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli kredi için aylık faiz oranı %1,61 olarak belirlendi.

Halkbank, ihtiyaç kredisi faiz oranlarında da revizyon yaptı. Bankanın 40.000 TL tutarındaki 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için uyguladığı aylık faiz oranı %1,95 olarak belirlendi.

Bu faiz oranı güncellemeleri, tüketicilere ve yatırımcılara kredi kullanımı konusunda yeni fırsatlar sunuyor. Faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerine olan talebin artması bekleniyor. Ancak, kredi kullanımı öncesinde bankaların güncel faiz oranlarını ve kredi koşullarını detaylı bir şekilde değerlendirmek önemli bir adımdır.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA