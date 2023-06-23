"Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz artırması sonucunda bankaların izleyeceği yol merak ediliyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde artış yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, Banka taşıt, konut ve konut kredi faiz oranları yüzde kaç oldu? Bankaların kredi faiz oranları düştü mü, yükseldi mi?