Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun." dedi. Peki, Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
"Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun." dedi. Peki, Tarımsal destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Haziran ayı tarımsal destek ödemeleri yattı mı?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun. Tüm üreticilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum." ifadelerini kullandı.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN 3 MİLYAR 445 MİLYON 874 BİN TL TUTARINDA DESTEK ÖDEMESİ…
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Tarımsal Destekleme Ödemelerine ve Yaş Çay Alımı Bedeline ilişkin detaylar şu şekildedir;
Çay Budama Tazminatı kapsamında 1 milyar 168 milyon 648 bin 462 TL
Süt Desteği kapsamında 1 milyar 70 milyon 606 bin 898 TL
Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 87 milyon 961 bin 179 TL
Küçük Ölçekli Balıkçılık desteği kapsamında 69 milyon 714 bin 688 TL
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık desteği kapsamında 30 milyon 564 bin TL
Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği kapsamında 27 milyon 360 bin 67 TL
Hububat- Baklagil ve Dane Mısır desteği kapsamında 13 milyon 811 bin 398 TL
Sertifikalı Tohum Üretim desteği kapsamında 9 milyon 485 bin 382 TL
Mazot Gübre desteği kapsamında 880 bin 516 TL
Organik Arıcılık desteği kapsamında 841 bin 410 TL olmak üzere toplam 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ve
966 milyon TL yaş çay alım bedeli ile birlikte toplam 3 Milyar 445 Milyon 874 Bin TL bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.
Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun
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