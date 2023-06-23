EVLİLİK KREDİSİ başvuruları başladı mı? 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilir, şartları neler?
"Evlilik kredisi nasıl alınır, şartları neler?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları sorgulamaya başladı. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuru şartları....
"Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak?" sorsunun cevabı araştırılmaya başlandı. Faizsiz evlilik kredisi müjdesi seçim öncesinde duyurulmuştu. Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Yeni evlenecek kişiler, 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler? gibi sorulara yanıt arıyor. İşte evlilik kredisi başvuru detayları...
EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Evlilik kredisi başvuru tarihleri henüz belli olmadı. 2 yıl geri ödemesiz 150 bin evlilik kredisi başvuru tarihleri belli olduğu zaman habere eklenecek.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Seçimler sonrası gözler evlilik kredisi müjdesine çevrildi. 2023 seçimleri kapsamında AK Parti Seçim Beyannamesi duyuruları arasında en çok dikkat çeken konulardan birisi de 2 yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli faizsiz evlilik kredisi oldu.
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada yeni evlenecek çiftlere destek olmak amacıyla iki yıl geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini açıkladı.
Ayrıca Aile ve Gençlik Bankası üzerinden çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmet desteği de sağlanacağı duyuruldu.
BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.
2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.
AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!
Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.
Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.
Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.
Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.
FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?
Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı.
Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir..
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- EVLİLİK KREDİSİ başvuruları başladı mı? 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi kimlere verilir, şartları neler?
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