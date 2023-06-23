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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan destek ödemesi açıklası: Bugün hesaplarda

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.06.2023 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’dan destek ödemesi açıklası: Bugün hesaplarda

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada "2 milyar 479 milyon TL tarımsal destekleme ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli olmak üzere; toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL ödemeyi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Bereketli olsun." dedi.

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