Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten ’istikrar’ vurgusu: Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız

ŞİMŞEK'TEN İLK AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde Merkez Bankası'nın ilk faiz artırımı sonrası Twitter hesabı üzerinden dikkat çeken açıklamalarda bulunmuştu.

Şimşek açıklamasında "Türkiye Yüzyılı'nın temel felsefesi üç kavramla somutlaşmıştır: İstikrar, Güven, Sürdürülebilirlik… Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz ekonomi politikamız da bu kavramlar ekseninde şekillenecek, 85 milyon vatandaşımızın ve gelecek nesillerimizin huzur ve güven içinde daha müreffeh yaşamasını sağlamayı, bireylerin ve bir bütün olarak toplumun mutluluğa ulaşmasına imkan tanıyacak ekonomik çevreyi inşa etmeyi temel vizyon edinecektir. Refah ve kalkınma için sürdürülebilir büyüme vazgeçilmez önkoşuldur. Sürdürülebilir büyüme bir yandan yatırımlar ve istihdam artışı diğer yandan da verimlilik artışı ile sağlanır. Yatırım ve istihdam kararları için en önemli belirleyici etken öngörülebilirliktir. Finansman koşulları çok elverişli de olsa, karlılık çok cazip de görünse öngörülebilirlik olmadan kalıcı yatırım ve istihdam artışı sağlamak mümkün değildir. Öngörülebilirliği sağlayacak olan ise güvendir. Güven, ancak kurala göre politikalar uygulanarak temin edilebilir." ifadelerini kullanmıştı.