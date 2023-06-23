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Aile Destek Programı başvuruları uzatıldı mı 2023? Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? Temmuz - Ağustos...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.06.2023
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Aile Destek Programı başvuruları uzatıldı mı 2023? Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? Temmuz - Ağustos...

"Aile Destek Programı başvuruları uzatıldı mı 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerde miktar 850-1250 TL arasında değişiyor. Peki, Aile Destek Programı başvuruları uzatıldı mı 2023? Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? Temmuz - Ağustos...

"Aile Destek Programı başvuruları uzatıldı mı 2023? Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek ödeme başvurularının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı başvuruları uzatıldı mı 2023? Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? Temmuz - Ağustos...

HAZİRAN AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması ardından Aile Destek Programı kapsamında mayıs ayı ödemeleri 15 Mayıs'ta yapılmaya başlamıştı.

Haziran ayı ödemeleri henüz yatmadı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemelerinde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik göstermektedir.

Bu kapsamda hane içinde kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şöyle:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL alacak.

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL alacak.

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL alacak.

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI UZATILDI MI 2023?

Aile Destek ödeme başvurularınının uzatılıp uzatılmayacağına yönelik henüz açıklama gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

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