"Aile Destek Programı başvuruları uzatıldı mı 2023? Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek ödeme başvurularının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Aile Destek Programı başvuruları uzatıldı mı 2023? Aile sosyal yardım başvuruları devam ediyor mu? Temmuz - Ağustos...