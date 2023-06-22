"Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar, Euro düşer mi, artar mı? Dolar fiyatı yükseldi mi, düştü mü?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı, özellikle dolar, euro ve altın gibi önemli döviz kurlarını etkileyebiliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar, Euro düşer mi, artar mı? Dolar fiyatı yükseldi mi, düştü mü?