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Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar, Euro düşer mi, artar mı? Dolar fiyatı yükseldi mi, düştü mü?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.06.2023
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Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar, Euro düşer mi, artar mı? Dolar fiyatı yükseldi mi, düştü mü?

"Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar, Euro düşer mi, artar mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm gözler Merkez Bankası PPK toplantısından çıkacak karara çevrildi. Gelecek son dakika açıklaması sonrasında dolar ve Euro fiyatlarında yaşanacak değişim merak eidliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar, Euro düşer mi, artar mı? Dolar fiyatı yükseldi mi, düştü mü?

"Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar, Euro düşer mi, artar mı? Dolar fiyatı yükseldi mi, düştü mü?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı, özellikle dolar, euro ve altın gibi önemli döviz kurlarını etkileyebiliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı sonrasında dolar, Euro düşer mi, artar mı? Dolar fiyatı yükseldi mi, düştü mü?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu. Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

Faiz artırımına gitmesi beklenen Merkez Bankası'nın politika faizini kaç baz puan yükselteceği ise merak ediliyor. Ekonomistler tarafından Merkez Bankası faiz kararı beklentisi açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ediyor.

SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI

İstanbul serbest piyasada dolar 23,5650 liradan, avro 25,8890 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 23,5630 liradan alınan dolar 23,5650 liradan satılıyor. 25,8870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 25,8890 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 23,5510 lira, avronun satış fiyatı da 25,7360 lira olmuştu.

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