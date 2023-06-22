"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlandı. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Sosyal yardım ödemeleri ayın kaçında, hangi tarihte yatacak?