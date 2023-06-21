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Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman, hangi tarihte yatacak? %34 zam sonrası yaşlılık aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman, hangi tarihte yatacak? %34 zam sonrası yaşlılık aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman yatacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Asgari ücrete temmuz ara zammının belli olmasıyla birlikte bazı sosyal destek ödemeleri de arttı. Bunlardan biri olan yaşlılık aylığının ise ne kadar arttığı merak ediliyor. Peki zamlı 65 yaş aylığı ne zaman, hangi tarihte yatacak? %34 zam sonrası yaşlılık aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

65 yaş aylığı alanların gözleri yeni zamlı rakamlara çevrildi. Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen %34'lük zamla birlikte mevcut maaşlar 11.402 TL oldu. Bununla birlikte artış gösteren sosyal yardım ödemelerinin ise ne kadar arttığı merak konusu oldu. En çok aratılan ödemelerden biri olan yaşlılık aylığı ise gündemdeki yerini aldı. Peki Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman, hangi tarihte yatacak? %34 zam sonrası yaşlılık aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

ZAMLI 65 AYLIĞI KAÇ TL?

65 yaş aylığına yapılacak zam tutarı da yeni asgari ücretle değişiklik gösterecek. Mevcut 65 yaş aylığı 2604 lira olarak ödeniyor.

1 Temmuz'dan itibaren 3 bin 490 liraya yükselecek.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI SONRASI HANGİ ÖDEMELER DEĞİŞTİ?

*İşsizlik maaşı,

*Askerlik ve Doğum borçlanması

*Genel Sağlık Sigortası primleri

*65 yaş (yaşlılık maaşı) aylığı

*Engelli aylığı

*İsteğe bağlı sigorta primleri

*Asgari ücretlinin kıdem tazminatı

*Asgari ücretli rapor ücretleri

İşte yeni hesaplama! Zamla hepsi birden değişti İŞTE YENİ HESAPLAMA! ZAMLA HEPSİ BİRDEN DEĞİŞTİ

65 YAŞ MAAŞI ŞARTLARI NELER?

1. 65 yaşını doldurmuş olan,

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) gelir ve aylık hakkından yararlanmayan,

3. Sosyal Güvenlik Kurumuna prim ödemeyen,

4. 2022 sayılı Kanunda belirtilen muhtaçlık sınırından az geliri olan ve bu durumu Valiliklerce/Kaymakamlıklarca tespit edilen kişiler 65 yaş aylığına başvuru yapabilir.

65 YAŞ AYLIĞI NASIL VE NE ZAMAN ALINIR?

Aylık bağlama işlemleri, Mal müdürlükleri/ Defterdarlıklar tarafından tüm belgelerin Genel Müdürlüğümüze eksiksiz olarak ulaşmasıyla ve geliş sırasına konularak yapılmaktadır. Eksik bilgi olması durumunda, yapılacak yazışmalar nedeniyle aylık bağlama işlemleri uzamaktadır.

İlk ödeme, Türkiye genelinde herhangi bir T.C. Ziraat Bankası şubeleri tarafından daha sonraki ödemeler ise Türkiye genelindeki herhangi bir PTT şubeleri kanalıyla yapılır.

Ödemeler aylık olarak vatandaşlara yapılmaktadır.

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