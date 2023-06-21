65 yaş aylığı alanların gözleri yeni zamlı rakamlara çevrildi. Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen %34'lük zamla birlikte mevcut maaşlar 11.402 TL oldu. Bununla birlikte artış gösteren sosyal yardım ödemelerinin ise ne kadar arttığı merak konusu oldu. En çok aratılan ödemelerden biri olan yaşlılık aylığı ise gündemdeki yerini aldı. Peki Zamlı 65 yaş aylığı ne zaman, hangi tarihte yatacak? %34 zam sonrası yaşlılık aylığı ne kadar, kaç TL oldu?