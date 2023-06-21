"1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene emekliler için ödenen bayram ikramiyesi sebebiyle öğrenciler de kendilerine herhangi bir ödeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi, var mı?