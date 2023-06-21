21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri 1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi, var mı?

1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi, var mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023
ABONE OL
1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrencilere Kurban Bayramı’nda bayram harçlığı verilecek mi, var mı?

"1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bayram zamanı emeklilere ödenen ikramiye gibi bayram öncesinde öğrencilere 1000 TL verileceği iddiası sosyal medyanın gündemine oturdu. Hal böyle olunca,"Kurban Bayramı'nda öğrencilere harçlık var mı?" sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, 1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi, var mı?

"1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi, var mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene emekliler için ödenen bayram ikramiyesi sebebiyle öğrenciler de kendilerine herhangi bir ödeme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, ne zaman? Öğrencilere Kurban Bayramı'nda bayram harçlığı verilecek mi, var mı?

ÖĞRENCİLERE 1.000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Öğrencilere 1.000 TL bayram ikramiyesi verileceğine ilişkin henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir. Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir."

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada gençler için şu müjdeleri vermişti:

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

''Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımları insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek yaklaşımla yeniden yapılandıracağız."

ÜNİVERSİTELİLERE GENÇLİK KARTI

"Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak. Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.''

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA