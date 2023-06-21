Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak 2023? 11.402 TL asgari ücret Temmuz maaşında ödenecek mi, yatacak mı?
"Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Asgari ücret 2023 yılının ikinci yarısında yüzde 34 zamlı, 11 bin 402 lira olarak hesaplara yatırılacak. Zamlı asgari ücretin ne zaman hesaplara yatacağı merak ediliyor. Peki, yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak 2023? 11.402 TL asgari ücret Temmuz maaşında ödenecek mi, yatacak mı?
"Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak 2023? 11.402 TL asgari ücret Temmuz maaşında ödenecek mi, yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının ikinci altı ayında asgari ücret net 11 bin 402 lira, Brüt asgari ücret 13 bin 214 lira olacak. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak 2023? 11.402 TL asgari ücret Temmuz maaşında ödenecek mi, yatacak mı?
ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, net asgari ücretin 11.402 TL olduğunu paylaştı. Brüt asgari ücret ise 13 bin 414 TL oldu.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret hakkında Twitter'da paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.
Zamlı asgari ücret 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olacak. 1 temmuz sonrasında asgari ücret alanlar yeni asgari ücret tutarından maaş alacaklar.
Ay başında maaş alanlar yeni zamlı asgari ücreti 1 Ağustos tarihinden itibaren alacaklar.
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