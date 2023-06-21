"Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak 2023? 11.402 TL asgari ücret Temmuz maaşında ödenecek mi, yatacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2023 yılının ikinci altı ayında asgari ücret net 11 bin 402 lira, Brüt asgari ücret 13 bin 214 lira olacak. Peki, Yeni asgari ücret ne zaman geçerli olacak 2023? 11.402 TL asgari ücret Temmuz maaşında ödenecek mi, yatacak mı?