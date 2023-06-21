Ticaret Bakanlığından flaş 6 ay 6 bin kilometre açıklaması! O düzenlemede süre uzatıldı

Ticaret Bakanlığı, araç alım satımında uygulanan "6 ay, 6 bin kilometre" sınırının 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Ülkemizin en güçlü olduğu sektörlerden biri olan Otomotiv sektöründe üretim, istihdam, ihracat ve satışlar noktasındaki olumlu gelişmelerden memnuniyet duyuyoruz. Bununla beraber, otomotiv sektörümüzde son birkaç aydır arz talep dengesine aykırı şekilde cereyan eden fahiş fiyat oluşumlarının ve haksız ticari uygulamaların önüne geçmek ve rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis ederek, motorlu kara taşıtı alım satımında düzenli işleyişi sağlamak amacıyla, Ticaret Bakanlığımız ile otomotiv sektörünün yetkili kuruluşları olan otomotiv üretici ve distribütörleri, yetkili bayiler ve oto galeri temsilcileri ile Ticaret Bakanlığımızda 19 Haziran 2023 tarihinde kapsamlı görüşmeler yapılmıştır.