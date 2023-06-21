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TCMB faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB PPK toplantı takvimi

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2023
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TCMB faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB PPK toplantı takvimi

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri Merkez Bankası'nın faiz kararını yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki değişiklikler, ekonomik istikrarı etkileyebilecek önemli bir faktördür. Peki TCMB faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Yatırımcılar ve piyasa aktörleri Merkez Bankası'nın faiz kararını yakından takip ediyor. Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki değişiklikler, ekonomik istikrarı etkileyebilecek önemli bir faktördür. Peki TCMB faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Haziran ayı toplantısı 22 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek. Faiz kararı saat 14.00'te duyurulacak.

MERKEZ BANKASI MAYIS AYI FAİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Mayıs ayında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 8,5'te bıraktı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz canlı yayında açıklamalarda bulunarak şu şekilde konuştu:

"Ekonomi boyutunda çok güçlü bir yönetimimiz var. Geriye çok çalışmak kalıyor. İstişare ile, ilgili taraflarla konuşarak, tartışarak gideceğiz. Çok ehliyetli bir başkanımız oldu. Orta Vadeli Programı eylül ayında ilgili taraflarla paylaşacağız. Bütün dünyada bir problem var, büyüme hızı aşağı doğru gidiyor. Bir tarafta enflasyon var. Şimdi vatandaşımızın da ilk önceliği olan enflasyona odaklanmış durumdayız. Merkez Bankamız ve Hazine Maliye Bakanlığımız yoğun bir çalışma sergiliyor. Merkez Bankası değerlendirmelerini yapacaktır. Hep birlikte sonucunu takip ediyoruz."

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