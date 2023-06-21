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Staj yapan üniversite öğrencisine müjde! Yeni stajyer maaşları ne kadar oldu?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.06.2023 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023
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Staj yapan üniversite öğrencisine müjde! Yeni stajyer maaşları ne kadar oldu?

Temmuz asgari ücret zammı 2023 belli oldu. Asgari ücretle birlikte diğer ödemelerde de değişti. Bunlar arasında stajyer maaşları merak edilen konulardan biri oldu. Peki, 2023 Temmuz stajyer maaşları ne kadar oldu?

Asgari ücrete ilişkin komisyon toplantıları tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan temmuz asgari ücret ara zam oranını açıkladı. Açıklamanın ardından tablolar belirlendi. Bunlar arasında stajyer maaşları de dikkat çekti. Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek. Peki, stajyer maaşları ne kadar oldu? 2023 Temmuz stajyer maaşları ücreti detayları...

STAJYER MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden üniversite öğrencilerine ödenen staj ücretine de zam geldi. Mevcut durumda 2552 lira staj ücreti ödeniyor. Temmuz ayında üniversite stajyeri de asgari ücret kadar maaş alacak.

2023 TEMMUZ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan komisyon toplantısı sonunda asgari ücret zammını açıkladı. Işıkhan konuşmasında,

"Asgari ücret komisyon görüşmeleri sonucu tespit edilen asgari ücretin bayram öncesinde hayrlara vesile olmasını temennü ediyorum. İşçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla tamamlanmıştır." ifadelerine yer verdi.

Açıklamaya göre, 2023 yılının temmuz ara zammı yüzde 34 oranında gerçekleşti. Asgari ücret 13.415 brüt, net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yüzde 34 enflasyon oranının üzerinde refah payını içeren ara zammı gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl ara zam yüzde 30 oranında olmuştu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET PAYLAŞIMI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni asgari ücrete ilişkin sosyal medyadan paylaşım yaptı. Erdoğan'ın paylaşımı şu şekilde:

Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.

İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum.

Asgari ücret brüt 13414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payı içeren oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre asgari ücreti yüzde 107 artırmış bulunuyoruz. 2001 yılına göre 61 kat arttı. Reel olarak yüzde 312 artış sağlandı. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refahtan pay vermiş bulunuyoruz. 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bugünkü açıklama emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesi için yapılan ara zamdır.

Asgari ücret ile neler değişecek? ASGARİ ÜCRET İLE NELER DEĞİŞECEK?

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