En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman, hangi ay yatacak? Öğretmen, Polis, Hemşire maaşları...
"En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Emekli ve memur maaşlarına Temmuz ayında zam uygulanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur maaşına yönelik düzenleme kararını açıkladı. Peki, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman, hangi ay yatacak?
"En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman, hangi ay yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara yapılacak temmuz zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman, hangi ay yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memurlara yapılacak temmuz zammıyla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "En düşük memur maaşı net 22 bin olacak. Maliye bakanlığımız ile çalışıyoruz. Hedefimiz torba yasa ile paydaşlarımızı memnun edecek bir düzenleme yapmak." dedi.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor. Her ay başında açıklanan enflasyon oranları için tarih belli oldu.
Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
Böylece memur ve emeklilerin zam oranı netleşecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.
Memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 sözleşme zammı almıştı. Bu oranı aşan fark kadar memurlara enflasyon farkı verilecek. 5 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,13'lük enflasyon farkı imkanı doğdu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşıyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söylemişti;
"En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz."
Buna göre; Temmuz ayında en düşük memur maaşları 22 bin lira olacak.
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