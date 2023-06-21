En düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı memur maaşları ne zaman, hangi ay yatacak? Öğretmen, Polis, Hemşire maaşları...

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşıyla ilgili yaptığı son açıklamada şunları söylemişti;

"En düşük memur maaşını 22 bin TL seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz. Temmuz ayına kadar çalışmaları tamamlayacağız. Birinci dereceye inen ve şartları tutan tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini de temin edeceğiz."

Buna göre; Temmuz ayında en düşük memur maaşları 22 bin lira olacak.