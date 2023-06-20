SON DAKİKA | Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi! Yüzde 34’lük zam artışı belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı için bugün yeniden bir araya geldi. Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammı için karar verildi. Peki asgari ücret ara zammı yüzde kaç? Asgari ücret temmuz maaşları ne kadar?

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI SONUÇLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Asgari ücreti hem işçiyi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak şekilde belirlemeye gayret ettik.