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SON DAKİKA | Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi! Yüzde 34'lük zam artışı belli oldu!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2023 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
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SON DAKİKA | Asgari ücret 3. toplantısı sona erdi! Yüzde 34’lük zam artışı belli oldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı için bugün yeniden bir araya geldi. Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammı için karar verildi. Peki asgari ücret ara zammı yüzde kaç? Asgari ücret temmuz maaşları ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı için bugün yeniden bir araya geldi. Milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyecek olan asgari ücret zammı için karar verildi. Peki asgari ücret ara zammı yüzde kaç? Asgari ücret temmuz maaşları ne kadar?

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI SONUÇLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: "Asgari ücreti hem işçiyi memnun edecek hem de istihdamı koruyacak şekilde belirlemeye gayret ettik.

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Yeni asgari ücretin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Asgari ücret uzlaşma ile sonlandı. Yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir.

21 yıldır olduğu gibi Sayın cumhurbaşkanımızın liderliği toplantıların uzlaşı ile sonlanmasında etkili olmuştur.

Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz."

EN GEÇ PERŞEMBE GÜNÜ BELLİ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Belli bir noktaya geldik, yarın Çalışma Bakanı ile görüşeceğim. Perşembe gününe kadar neticenlendireceğiz." dedi.

Görüşmenin ardından kameraların karşısına geçen Atalay şunları söyledi:

"Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum. Bir görelim bakalım ne çıkacak. Bizim talep ettiğimize yakın bir rakam olacağını umut ediyorum. Perşembeye kalmadan bitireceğimizi düşünüyorum. Yarın açıklanma ihtimali yüzde 50."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını yaptı. 13 Haziran'daki ilk görüşmenin ardından tarafların yeniden bir araya geldiği toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl'ın başkanlığında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıya, işçi kesimini temsilen Türk-İş, işveren kesimini temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyeti katıldı.

Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.

Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için 19 Haziran'da 2. kez toplandı.

Yapılacak olan 3. toplantı sonrasında asgari ücret ara zammının açıklanması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET ŞUAN NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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