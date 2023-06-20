65 yaş aylığı, engelli maaşı, ihbar-kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Sosyal yardım destek tutarları 2023 son durum!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz 2023 itibarıyla brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 liraya yükseltilmesi konusunda anlaştı. Bakan Işıkhan asgari ücretin yılın ikinci yarısında brüt 13 bin 414 liraya, net 11 bin 402 liraya yükseltildiğini bildirerek, kararın işçi, işveren ve hükümetin mutabakatıyla alındığını belirtti. Bu kapsamda 65 yaş aylığı, engelli maaşı, ihbar-kıdem tazminatı, işsizlik maaşı miktarları da belli oldu. Peki, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, ihbar-kıdem tazminatı, işsizlik maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte sosyal yardım destek tutarları 2023 son durum!
2023 yılının ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret belli oldu. Yeni asgari ücret 11.402 TL oldu. Bakan Işıkhan, yapılan bu kararın işçi ve işverenlerin talepleri, ekonomik durum ve enflasyon gibi faktörlerin göz önünde bulundurularak gerçekleştiğini belirtti Bu yeni kararla birlikte asgari ücret, mevcut duruma göre brüt olarak 13 bin 414 lira, net olarak ise 11 bin 402 lira olacak. İşçilerin brüt maaşlarının bu tutara yükseltilmesiyle birlikte net maaşlarında da artış yaşanacak. Ayrıca 65 yaş aylığı, engelli maaşı, ihbar-kıdem tazminatı, işsizlik maaşı miktarları da netlik kazandı.
İŞSİZLİK MAAŞI: Son 4 aylık ücret ortalaması üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneği, brüt maaşın yüzde 40'ı oranında oluyor ancak brüt asgari ücretin 80'ini geçemiyor. İşsizlik maaşı halen damga vergisi kesilmiş olarak en az 3 bin 972, en çok 7 bin 945 lira. Asgari ücrete yapılacak ara zam ile en düşük işsizlik maaşı 5 bin 365 lira, en yükseği 10 bin 731 lira olacak. Damga vergisi kesilmiş olarak işsizin eline en az 5 bin 324, en çok 10 bin 649 lira geçecek.
KIDEM TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin kıdem tazminatı artacak. Halen en düşük kıdem tazminatı çalışılan her yıl için 10 bin 8 liradan hesaplanıyor. Bundan damga vergisi kesilerek, her yıl için 9 bin 932 lira veriliyor. Asgari ücretlinin kıdem tazminatı yıllık 13 bin 414 liraya çıkacak. Damga vergisi kesilmiş 1 yıllık kıdem tazminatı 13 bin 312 lira olacak.
İHBAR TAZMİNATI: Asgari ücretlilerin ihbar tazminatı da artacak. İş Kanunu'na göre; iş yerindeki çalışma süresi 6 aydan az olan işçi için 2 hafta; 6 aydan 1.5 yıla kadar olan işçi için 4 hafta; 1.5 yıldan 3 yıla kadar olan işçi için 6 hafta; 3 yıldan fazla olan işçi için 8 hafta ihbar tazminatı ödeniyor. Bu ödemeden gelir ve damga vergisi kesiliyor. Asgari ücretlilerin 2 haftalık ihbar tazminatı 3 bin 934 liradan 5 bin 273 liraya, 4 haftalık ihbar tazminatı 7 bin 868 liradan 10 bin 546 liraya, 6 haftalık ihbar tazminatı 11 bin 803 liradan 15 bin 820 liraya, 8 haftalık ihbar tazminatı ise 15 bin 737 liradan 21 bin 93 liraya yükselecek.
RAPOR PARASI: Asgari ücretlilerin rapor parası günlük yatarak tedavide 166,80, ayakta tedavide de 222,40 lira. Temmuz zammıyla günlük en az yatarak tedavide 223,57, ayakta tedavide 298,09 lira ödenecek.
ANNENİN İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Asgari ücretliler doğum izninde 24 bin 908 lira rapor parası yani iş göremezlik ödeneği alıyor. Bu para, asgari ücret zammıyla 33 bin 386 liraya yükselecek.
YARI ZAMANLI ÇALIŞMA ÖDENEĞİ: Doğum izni sonrası isteyen anneler birinci çocukta 60, ikincide 120 ve üçüncüde 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İşveren yarım maaş verirken; İŞKUR da çalışılmayan sürenin ücretini brüt asgari ücret üzerinden ödüyor. Bu ödemeden damga vergisi kesiliyor. İŞKUR, ilk doğumunu yaparak 2 ay yarı zamanlı çalışan anneye 9 bin 932 lira veriyor. Bu tutar asgari ücret zammıyla 13 bin 312 liraya çıkacak.
STAJYER ÜCRETİ: Staj yapanların en düşük ücreti 20'den az personeli olan yerlerde bin 276, daha çok personeli olan yerlerde 2 bin 552 lira. Kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12'nci sınıf öğrencilerine 4 bin 253 lira ödeniyor.
Kamu kurumlarında Ulusal Staj Programı kapsamında staj yapanlar ise 8 bin 506 lira alıyor. Asgari ücret zammıyla özel sektörde verilecek en düşük ücret çalışan sayısına göre bin 710 ya da 3 bin 420 lira olacak. Kalfalık yeterliliğini kazanana 5 bin 701 lira, kamuda staj yapana 11 bin 402 lira verilecek.
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