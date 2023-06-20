İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi: Refah seviyesinin korunması çok önemli

İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin, tüm tarafların makul zeminde uzlaşmasıyla yapılan ara zamla yüzde 34 artırılarak net 11 bin 402 TL olarak belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Gelecek dönemde alınacak para politikası tedbirlerinin fiyat istikrarına katkısıyla asgari ücrete yapılan zamla elde edilen refah artışının korunacağını ümit ettiğini kaydeden Kopuz, şu açıklamalarda bulundu: "Enflasyonist konjonktür sebebiyle tıpkı geçen sene temmuzda yapılan düzenleme gibi bu yıl da sene ortası gelmeden asgari ücrette iyileştirme yapıldı. Bu çalışmayı haziran ayı bitmeden tamamlayarak milletimize Kurban Bayramı öncesinde bu güzel haber verilmiş oldu. Ayrıca 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar 500 lira olarak uygulanacak olmasını işverenler üzerindeki yükün hafiflemesine destek olma noktasında anlamlı buluyorum. Yeni asgari ücretin başta emekçilerimiz olmak üzere ekonominin tüm paydaşlarına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."