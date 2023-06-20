İş dünyasından asgari ücret değerlendirmesi: Refah seviyesinin korunması çok önemli
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni asgari ücreti açıkladı. İşçi, işveren ve hükümet kanadının mutabakata varmasıyla belirlenen yeni asgari ücret 11 bin 402 liraya yükseldi. Yeni asgari ücretin belirlenmesi iş dünyası tarafından da olumlu karşılandı.
İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, asgari ücretin tüm tarafların uzlaşmasıyla belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu belirterek, "Önümüzdeki dönemde alınacak para politikası tedbirlerinin fiyat istikrarına katkısı ile asgari ücrete yapılan zamla elde edilen refah artışının korunacağını ümit ediyorum." ifadesini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 lira olarak uygulanacağını bildirdi.
İş dünyası temsilcileri, yaptıkları açıklamada, yeni asgari ücret rakamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İSTİB Başkanı Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin, tüm tarafların makul zeminde uzlaşmasıyla yapılan ara zamla yüzde 34 artırılarak net 11 bin 402 TL olarak belirlenmesinin memnuniyet verici olduğunu bildirdi.
Gelecek dönemde alınacak para politikası tedbirlerinin fiyat istikrarına katkısıyla asgari ücrete yapılan zamla elde edilen refah artışının korunacağını ümit ettiğini kaydeden Kopuz, şu açıklamalarda bulundu: "Enflasyonist konjonktür sebebiyle tıpkı geçen sene temmuzda yapılan düzenleme gibi bu yıl da sene ortası gelmeden asgari ücrette iyileştirme yapıldı. Bu çalışmayı haziran ayı bitmeden tamamlayarak milletimize Kurban Bayramı öncesinde bu güzel haber verilmiş oldu. Ayrıca 400 TL olarak uygulanan asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar 500 lira olarak uygulanacak olmasını işverenler üzerindeki yükün hafiflemesine destek olma noktasında anlamlı buluyorum. Yeni asgari ücretin başta emekçilerimiz olmak üzere ekonominin tüm paydaşlarına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
"ENFLASYON KONTROL ALTINA ALINDIKÇA ÇALIŞANLAR DAHA GÜZEL GÜNLER GÖRECEK"
Asrın İş İnsanları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman da enflasyonist ortamın herkes için ciddi anlamda sorun ürettiğini belirterek, bu bağlamda en ciddi zorluk yaşayan kesimin sabit ücretliler olduğunu bildirdi.
Asgari ücretin çalışan için hayırlı olması temennisinde bulunan ve işverene desteğin 500 TL'ye yükseltilmesinin önemli olduğunu kaydeden Danışman, şu ifadeleri kullandı: "Hiç şüphesiz tüm dünyada alım gücünün ciddi anlamda zarar gördüğü bu dönemde hem üretim hem de çalışan zorlanmaktadır. Bizim ülke olarak bunlar üzerindeki tartışmaları bir an önce geride bırakıp pastayı büyütme mücadelesine odaklanmamız gerekmektedir. Enflasyon kontrol altına alındıkça katma değeri yüksek ürünler üretip onlara iyi pazarlar bulmaya başlayacağız ve böylelikle hem üreticiler hem de çalışanlar daha güzel günler görecek. Seçimler sonrasında oluşan yeni ekonomi yönetiminden bu anlamda beklentilerimiz yüksektir. Bir an önce kapsamlı programlarını da görmek isteriz. İşte o zaman iyileşmeleri hep beraber müşahede edeceğiz."
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, net 11 bin 402 TL'ye yükseltilen asgari ücrete ilişkin, "Asgari ücret rakamı, diğer ücretler için temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi nedeniyle sadece işçiler için değil, işverenler ve hükümetimiz için de önemli bir rakam." ifadesini kullandı.
Yaptığı yazılı açıklamayla asgari ücret artışını değerlendiren Baran, yeni asgari ücretin hem çalışanlara hem de işverenlere hayırlı olması temennisinde bulundu.
Baran, yeni asgari ücret belirlenirken fiyat artışlarının genel seviyesinin dikkate alınması ve çalışanların refah seviyesinin korunmasının önemli olduğunu ifade etti.
Asgari ücretin yüzde 34 artışla net 11 bin 402 liraya, asgari ücrete sağlanan işveren desteğinin de 400 TL'den 500 TL'ye çıktığını hatırlatan Baran, "Asgari ücret rakamı, diğer ücretler için temel teşkil etmesi, üretim ve iş maliyetlerini etkilemesi nedeniyle sadece işçiler için değil, işverenler ve hükümetimiz için de önemli bir rakam. Son dönemde yaşanan enflasyonla mücadele süreci, işçi işveren ayrımı yapmaksızın herkesi etkiledi. İş dünyası çalışanı ve işvereniyle bir bütün. Fiyat artışlarının genel seviyesi dikkate alınarak çalışanlarının refah seviyesinin korunmasının öncelenmiş olması çok önemli." açıklamasında bulundu.
Baran, karardan memnuniyet duyduklarına değinerek, şunları kaydetti: "İstihdam maliyetleri işverenlerin rekabet gücünü doğrudan etkileyen bir faktör. Bu aşamada asgari ücret desteğinin devamı çok kıymetli. İşverene sağlanan asgari ücret desteğinin asgari ücret artış oranı ve genel fiyat seviyesi dikkate alınarak, bütçe imkanları çerçevesinde yeniden değerlendirilebileceği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kurulan yeni kabinenin alacağı önlem ve yapacağı çalışmalarla ekonomide dengeleri en kısa sürede yerine oturtacağına ve fiyat dengesizliklerinin de en kısa sürede ortadan kalkacağına inanıyoruz."
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