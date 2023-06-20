Stajyer maaşı ne kadar oldu? Öğrenci staj parası ne kadar zamlandı? 2023 TEMMUZ STAJYER ÜCRETİ!
"Stajyer ücreti ne kadar oldu 2023?" sorusunun cevabı asgari ücrete yapılan zammın ardından sorgulanmaya başladı. Yeni asgari ücret 11 bin 402 TL oldu. Temmuz ayından itibaren uygulanacak olan yeni staj parası hakkında milyonlarca öğrenci, stajyer maaşı ne kadar oldu? gibi soruları gündeme taşıdı. İşte, detaylar...
"Staj ücretine ne kadar zam geldi?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. 2023 yılının Ocak ayında yapılan zammın üzerine yüzde 34 daha yükseltilen asgari ücret net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL oldu. Söz konusu zammın ardından öğrenciler, stajyer maaşlarının ne kadar olacağını sorguluyor. İşte, 2023 Temmuz stajyer ücreti!
ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 34 ZAM!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2023 asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 liraya yükseldiğini duyurdu.
BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3'üncü toplantısının ardından asgari ücrete yüzde 34 zam yapıldığını duyuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştur" dedi.
2023 TEMMUZ STAJYER MAAŞI KAÇ TL OLDU?
Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek. Mevcut durumda 2552 lira staj ücreti ödeniyor. Asgari ücretin yüzde 34,04 Zam gelmesi nedeniyle staj ücreti 3420 lira oldu.
ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?
Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyordu.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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