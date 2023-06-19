Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak 2023? Asgari Ücret 3. toplantı tarihi açıklandı mı?

"Herhangi bir rakam gündeme gelmedi"

Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar'dan açıklama:

Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Hükümet tarafından herhangi bir rakam gündeme gelmedi. Biz işçi kesimi tarafından bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz.