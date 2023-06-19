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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak 2023? Asgari Ücret 3. toplantı tarihi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023
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Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak 2023? Asgari Ücret 3. toplantı tarihi açıklandı mı?

"Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyecek olan asgari ücret, Temmuz ayında zamlanacak. Diğer yandan yeni zam oranı 85 milyon vatandaşı da dolaylı olarak etkileyecek. Asgari ücret zammı oranın Kurban Bayramı öncesinde açıklanması bekleniyor. Kurban Bayramı sonrasında ise emekli ve memur maaşlarında da zam yapılacak. Peki, asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak?

"Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak 2023? Asgari Ücret 3. toplantı tarihi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantısına saat 10.19 itibarıyla başladı. Görüşme sona erdi. Peki, Asgari ücret 3. toplantı ne zaman yapılacak 2023? Asgari Ücret 3. toplantı tarihi açıklandı mı?

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

Asgari ücret görüşmelerinde 3. Toplantı tarihi henüz belli olmadı.

ASGARİ ÜCRET ARA ZAM ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Asgari ücretin yeni dönemde kaç liraya yükseleceğinin Kurban Bayramı'ndan önce belli olması bekleniyor.

"Herhangi bir rakam gündeme gelmedi"

Türk-İş Temsilcisi Ramazan Ağar'dan açıklama:

Uzun uzun görüşmeler yaptık. Çalışma hayatı ile ilgili görüşmeleri sunduk. Rakam olarak bir yere gelinmedi. Bu hafta içerisinde üçüncü defa komisyon olarak bir araya geleceğiz. Komisyonda bir karara vardıktan sonra Cumhurbaşkanımız açıklama yapar diye düşünüyorum. Bayramdan önce rakam konusunda bir karar verilir diye düşünüyorum. Hükümet tarafından herhangi bir rakam gündeme gelmedi. Biz işçi kesimi tarafından bir mutabakat sağlanacağını düşünüyoruz.

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