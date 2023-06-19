"ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihinde gerçekleşirken YKS sınav görevli ücreti merak ediliyor. Sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek ve sınavın sağlıklı ve güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla görevlendirilen gözetmenler belirlenen tutarda ücret alıyor. Peki, ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?