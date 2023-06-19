19 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?

ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.06.2023
ABONE OL
ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?

"ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM sınavlarına milyonlarca öğrenci giriş yaparken, binlerce öğretmen de sınavda görevli oluyor. Sınav görev ücretlerinin ne zaman yatacağı da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Peki, ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?

"ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Üniversite sınavı 17-18 Haziran tarihinde gerçekleşirken YKS sınav görevli ücreti merak ediliyor. Sınav salonlarında öğrencileri yönlendirmek ve sınavın sağlıklı ve güvenli şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla görevlendirilen gözetmenler belirlenen tutarda ücret alıyor. Peki, ÖSYM sınav ücretleri ne zaman yatacak 2023? YKS, LGS sınav ücretleri ayın kaçında yatacak 2023?

YKS GÖZETMEN/GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

2023 Ocak-Haziran dönemi sınav görevi ücretleri yüzde 15'lik vergi dilimi esas alınarak hesaplanmıştır. Vergi diliminize göre ödenecek tutar değişiklik gösterebilir. Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır.

2022 yılında Bina Yöneticisi yüzde 15'lik vergi dilimine göre 533 TL alırken 2023 yılında 694 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 1.096 TL alacak.

2022 yılında Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 477 TL alırken 2023 yılında 740 TL alacak.

2022 yılında Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 449 TL alırken 2023 yılında 584 TL alacak.

2022 yılında Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 463 TL alırken 2023 yılında 602 TL alacak.

2022 yılında Yardımcı Engelli Gözetmen yüzde 15'lik vergi dilimine göre 562 TL alırken 2023 yılında 730 TL alacak.

2022 E-Sınav Uygulama Sorumlusu yüzde 15'lik vergi dilimine göre 421 TL alırken 2023 yılında 548 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Salon Başkanı yüzde 15'lik vergi dilimine göre 365 TL alırken 2023 yılında 474 TL alacak.

2022 yılında E-Sınav Gözetmeni yüzde 15'lik vergi dilimine göre 337 TL alırken 2023 yılında 438 TL alacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA