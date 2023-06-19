Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak 2023? PPK faiz kararı...
"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TCMB tarafından açıklanacak Haziran ayı faiz kararı için meraklı bekleyiş sürüyor. Faiz oran kararının hangi yönde olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak 2023? PPK faiz kararı...
"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TCMB faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı yakından takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak 2023? PPK faiz kararı...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
MAYIS AYI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.
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