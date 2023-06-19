"Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak 2023?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TCMB faiz kararı, ekonomiyi yakından takip eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı yakından takip ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak 2023? Merkez Bankası faiz kararı ne olacak 2023? PPK faiz kararı...