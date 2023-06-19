Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 12 ay boyunca verilmesi planlanan Aile Destek Paketi Haziran ayı ödemeleri ile birlikte son bulması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde yer alan bilgiler yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
"Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu ay 4,5 milyar TL ödeme yapıldığını duyuran Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal refah paylaşımını her zaman önde tuttuklarını dile getirdi. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aile sosyal yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
AİLE DESTEK HAZİRAN ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptıklarını bildirdi.
Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla arz odaklı sosyal yardım sistemini sürdürdüklerini ifade eden Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı'nın bunun örneği olduğunu söyledi.
Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelere ilişkin bilgi veren Bakan Göktaş, "Programımızın başlangıcından bu yana hanelerimize sağladığımız destek tutarı 35 milyar TL'yi aştı" dedi.
Türkiye Aile Destek Programı'ndan 3,5 milyon hanenin yararlandığını ve hanelere gelirlerine göre 850 TL – 1.250 TL arasında destek verdiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay ihtiyaç sahibi hanelere toplam 4,5 milyar TL ödeme yaptık" diye konuştu.
Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Bakan Göktaş, şunları söyledi:
"Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk Destek Bileşeni kapsamında hanelerimize aylık 350 TL- 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize aylık 110 TL - 221 TL arasında ödeme yapıyoruz."
Bugüne kadar Çocuk Desteği kapsamında 6,3 milyon çocuk için hanelere toplam 7,7 milyar TL ilave ödeme gerçekleştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, Elektrik Tüketim Desteği kapsamında da toplam 5,1 milyar TL destek sağladıklarını kaydetti.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Hanede kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde oluyor:
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL
AİLE DESTEK PROGRAMI BİTİYOR MU?
Bakanlıkta yer alan açıklama şöyle:
"850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir."
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