Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan Zengezur Koridoru değerlendirmesi! Pekin’den Londra’ya dev ticaret köprüsü!

ÇOK DAHA AVANTAJLI VE DAHA AZ MALİYETLİ

Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin Orta Koridoru'nda bulunan bu hat, toplamda 4.256 kilometrelik demiryolunu ve 508 kilometrelik deniz yolunu kapsamakta ve Türkiye'yi de içine almakta. Çin mallarının Orta koridor üzerinden Batıya taşınması, Kuzey koridoruna (20 gün) ve güney koridoruna (14 gün) kıyasla daha kısa zaman (12 gün) ve Kuzey koridorda karayolları ve demiryollarının daha yüksek standartlarda olması açısından daha konforlu olmasından dolayı çok daha avantajlı ve daha az maliyetli olması planlanmakta.

Türkiye'nin bir parçası olduğu Kuzey koridorunun yanı sıra stratejik önemdeki Zengezur Koridoru'nda yer almasının en önemli kazancı, yeni ve hızlı demiryolu hatlarına sahip olmanın yanı sıra transit geçişten ekonomik anlamda avantajlar sağlamakta.