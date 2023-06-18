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Gençlere bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek 2023?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.06.2023
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Gençlere bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek 2023?

"Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi?" sorusunun yanıtı sorgulanmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala öğrencilere bayram ikramiyesinin verilip, verilmeyeceği merak konusu oluyor. Sosyal medyada yükseköğretim öğrencilerine yılda iki kez verileceği iddia edilen 1000 TL bayram harçlığı başvurusu e-devlet üzerinden mi yapılacak? şeklindeki araştırmalar hız kazandı. Şimdi ise gözler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

"Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ödemeleri merak konusu oldu. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, kimlere verilecek, şartları neler? İşte haberin detayları...

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği iddia ediliyor.

"Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Üniversite öğrencilerine verileceği söylenen bayram harçlığı ile ilgili çalışmaların devam ettiği iddia ediliyor. Ancak ikramiye ile ilgili henüz resmi bir bilgi yok.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.

Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.

Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

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