Gençlere bayram ikramiyesi verilecek mi? Öğrencilere 1.000 TL bayram harçlığı ne zaman verilecek 2023?

"Öğrencilere bayram harçlığı verilecek mi 2023?" sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı ödemeleri merak konusu oldu. Peki, öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı başvuruları başladı mı, kimlere verilecek, şartları neler? İşte haberin detayları...

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği iddia ediliyor.

"Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.