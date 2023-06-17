Kamu işçisine ikramiye takvimi netleşti! 700 bin işçiye bayram müjdesi! Hesaplara yatıyor

Toplu iş sözleşmesi ile taban ücretleri 15 bin liraya yükseltilen, ilk 6 aylık zam oranı ise yüzde 45 olarak belirlenen kamu işçilerine, şimdi de ilave tediye ödemesi (ikramiye) için kollar sıvandı. 13 günlük ikramiye ödemesi önümüzdeki hafta yapılacak.