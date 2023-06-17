Kamu işçisine ikramiye takvimi netleşti! 700 bin işçiye bayram müjdesi! Hesaplara yatıyor
Son dakika haberi | Kamu işçilerine ödenecek olan 26 günlük ikramiye için tarih netleşti. Ödemelerin ilk bölümü olan 13 günlük kısmın 23 Haziran'da 700 bin işçinin hesabına yatırılacağı öğrenildi.
Toplu iş sözleşmesi ile taban ücretleri 15 bin liraya yükseltilen, ilk 6 aylık zam oranı ise yüzde 45 olarak belirlenen kamu işçilerine, şimdi de ilave tediye ödemesi (ikramiye) için kollar sıvandı. 13 günlük ikramiye ödemesi önümüzdeki hafta yapılacak.
26 GÜNÜ ÖDENMİŞTİ
700 bini aşkın kamu işçisine her yıl 52 günlük ikramiye veriliyor. İlk 13 günlük tutar 27 Ocak'ta verilirken, ikinci 13 günlük ikramiye 14 Nisan'da yatırılmıştı. Şimdi de kalan 26 günlük ödemenin takvimi belli oldu.
Cumhurbaşkanı kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere bu yıl verilecek ilave tediye sürelerinin belirlenmesi hakkındaki karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
İŞTE YENİ TAKVİM
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, devlet ve bağlı müesseselerinde çalışan işçilere 26 günlük ek ödemenin birinci yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta yapılacak.
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