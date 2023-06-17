THY-Emlak Konut projesine rekor talep! 13 bin konuta 450 bin başvuru
İstanbul'da ev sahibi olmak isteyenler için düzenlenen Emlak Konut-THY ortaklığı ile Arnavutköy'de yapılan projedeki 13 bin konut için iki haftada 450 binin üzerinde başvuru yapıldı. Projede önümüzdeki günlerde kura çekimi ile hak sahiplerinin belirleneceği duyurulurken, aylık ödemelerin 7 bin 500 liradan başlayacağı açıklandı.
Türkiye'de konuta talep hız kesmiyor. Tüketici uygun ödeme planını gördüğü zaman harekete geçiyor. İstanbul'da ev sahibi olmayanlar için düzenlenen yeni kampanyaya gelen talep de bu gerçeği gösteriyor. Emlak Konut GYO ve THY'nin Arnavutköy'de hayata geçireceği 13 bin konutluk proje için iki haftada 450 bini aşkın başvuru yapıldı. Projede hak sahipleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek kura çekimi ile belirlenecek. Alıcılara 120 ay vade imkânı sunulurken, aylık taksitler 7 bin 500 liradan başlayacak.
Erişilebilir Konut projesi kapsamında, kampanyaya İstanbul'da sadece ilk evini alacak vatandaşların müracaat ettiğini söyleyen Emlak Konut Genel Müdürü Hakan Gedikli, "Toplamda 13 bin bağımsız bölümün yer aldığı 'Yenişehir Evleri Arnavutköy' projesini büyük bir kent vizyonuyla, mahalle kültürünü yansıtan yatay mimari anlayışıyla tasarladık. Türk Hava Yolları ile işbirliği içinde yürüttüğümüz bu projemizi, güvenli yapıların yanı sıra, estetik ve yenilikçi dokunuşlarla, sıfır atık altyapısına sahip modern bir yaşam alanı olarak geliştirdik. Toplamda 450 binin üzerinde başvuru aldık" dedi.
YENİ PROJELER GELECEK
Sosyal konut projelerinde olduğu gibi özel kontenjanlar da ayrıldığını belirten Gedikli, "Projede toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan hakkı tanıdık. Vatandaşımızın büyük teveccüh gösterdiği projemizde kura çekilişlerini de yakın tarihte gerçekleştireceğiz. Kampanyamızın gördüğü bu yoğun ilgi doğrultusunda Çevre Şehir ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın öncülüğünde Emlak Konut olarak, erişilebilir konut alanında yeni projeler geliştirmeye ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
BİNALAR AZ KATLI OLACAK
2.5 milyon metrekare alan üzerinde hayata geçen projenin az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlandığını dile getiren Hakan Gedikli, "Projemizde, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detayları düşünerek bir kentsel tasarım çalıştık. Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutacak" diye konuştu.
TAKSİTLER 7 BİN 500 LİRADAN BAŞLIYOR
Kura çekimi sonrası hak sahibi olanlar yüzde 20 peşinat ödeyecek, ikinci, üçüncü ve dördüncü yılda da yüzde 10'luk ara ödeme yapacak. Emlak Konut ödeme sistemiyle 120 ay vade uygulanırken, aylık ödemeler 7 bin 500 liradan başlayacak. Projeden yararlanmak için İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, 5 yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.
Konut fiyatlar ise şöyle:
1+1 58 metrekare daire 2.088.000 TL
2+1 72 metrekare daire 2.592.000 TL
3+1 102 metrekare daire 3.672.000 TL
2+1 DAİREDE ÖRNEK ÖDEME PLANI
Satış fiyatı: 2 milyon 592 bin TL
Peşinat (%20) : 518 bin 400 TL
Ara ödeme 24. ay (%10): 259 bin 200 TL
Ara ödeme 36. ay (%10): 259 bin 200 TL
Ara ödeme 48. ay (%10): 259 bin 200 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sosyal medya çöktü mü? Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta erişim sorunu mu var?
- Yalı Çapkını yeni sezon tarihi açıklandı mı, ne zaman? Yalı Çapkını 2. sezon tarihi belli oldu mu?
- Instagram ve Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 16 Haziran İnstagram, Facebook ne zaman düzelecek?
- Üniversite sınavında su, akbil, kemer, bozuk para, küpe yasak mı, serbest mi? YKS'de oje yasak mı, neler yasak 2023? YKS'de yanında olması gerekenler...
- Lise diplomaları ne zaman, hangi tarihte verilecek 2023? 12. sınıf Lise diplomaları nereden alınacak 2023? Açık Lise...
- Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?
- AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? 16 Haziran 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu hafta kim kazandı?
- 2000 öncesine kademeli emeklilik netleşti! 49-50-51-52 yaşında olanlara müjde geldi! EYT 5000 prim, 3600 kısmi emeklilik, staj ve çıraklık...
- Emekli maaş ve zam takvimi belli oldu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı olanlar dikkat! Tahsis numarası 0 ,2 ,4, 5, 6, 8 olanlar: 7.500, 8.000, 8.750 TL maaş alanlar...
- ÖSYM YKS giriş belgesi nasıl alınır, siyah beyaz olur mu, renkli mi olmalı? YKS GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI 2023!