THY-Emlak Konut projesine rekor talep! 13 bin konuta 450 bin başvuru





BİNALAR AZ KATLI OLACAK

2.5 milyon metrekare alan üzerinde hayata geçen projenin az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlandığını dile getiren Hakan Gedikli, "Projemizde, her yaştan insanın faydalanabileceği bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları, sosyal ve kültürel tesis alanları ile yaya ve bisiklet yolları gibi tüm detayları düşünerek bir kentsel tasarım çalıştık. Sıfır Atık altyapısıyla geri dönüşümü destekleyen uygulamalara sahip olan proje, ısı yalıtımı, gri su arıtımı, güneş enerjisi sistemleriyle enerji verimliliğini ön planda tutacak" diye konuştu.