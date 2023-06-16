Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşı Kurban Bayramından önce ödenecek mi? Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi...

Yüzde 25 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 172 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 261 lira

Yüzde 30 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 259 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 391 lira