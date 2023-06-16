Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşı Kurban Bayramından önce ödenecek mi? Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Açıklama geldi...
"Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, engelli maaşının ödeme tarihleri hakkında detayları duyurdu. Peki, engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Engelli ve yaşlı maaşı Kurban Bayramından önce ödenecek mi? Açıklama geldi...
"Engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Engelli maaşı Kurban Bayramından önce mi, ne zaman yatacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, engelli ve yaşlı maaşlarının ödeme tarihlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, engelli maaşı bayramdan önce yatacak mı? Engelli ve yaşlı maaşı Kurban Bayramından önce ödenecek mi? Açıklama geldi...
ENGELLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Temmuz ayı engelli ve yaşlı maaşları bayramdan önce hesaplara yatacak" açıklamasında bulundu.
ENGELLİ AYLIĞINA NE KADAR ZAM GELECEK?
Engelli aylığı da yeni asgari ücret ile birlikte yükselecek. Engell aylığı halen yüzde 40-69 oranında engelliler için 1738 TL.
Yüzde 70 ve üzeri oranında engelliler için 2 bin 609 TL olarak uygulanıyor.
Yüzde 25 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 172 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 261 lira
Yüzde 30 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 259 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 391 lira
Yüzde 35 zam olursa: Yüzde 40 ve üzeri engelli için 2 bin 346 lira, yüzde 70 ve üzeri engelli için 3 bin 522 liraya yükselecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 16 Haziran puan durumu...
- 35'lik Sinem Kobal cayır cayır kilo verdi! Diyetisyensiz yağlarını bir bir eritti! Diyet sırrı ortaya çıktı!
- KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2023! Kamu işçisi bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarihler belli oldu...
- %18.49 ara zamla yeni maaşlar netleşti! Anket sonuçlandı, SSK - Bağkur emeklisine Temmuz zam hesabı! En düşük 11.256 TL maaş! Seyyanen, refah payı, kademeli artış…
- İŞKUR müjdeyi duyurdu! 154 BİN işçi alınacak! 81 ilde başvurular aktif edildi! İşte iskur.gov.tr başvuru ekranı ve aranan şartlar...
- Yorgunluğa, bitkinliğe bu besinler birebir! D vitamini halsizliğinizi bıçak gibi kesecek! Türk doktorları reçeteyi verdi!
- AYT ÇIKMIŞ SORULAR ÖSYM! AYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri, cevap anahtarı PDF İNDİR 2023!
- TYT ÖSYM çıkmış sorular PDF indir 2023 | 2018-2019-2020-2021-2022 YKS ayrıntılı çözümlü soru kitapçıkları...
- e-Okul ne zaman kapanacak? e-okul VBS karne notları nasıl öğrenilir? e-karne görüntüleme ekranı!
- e-Karne sorgulama ekranı 2023 | Öğrenci karne notları erişime açıldı mı? e-Okul meb.gov.tr not görüntüleme nasıl yapılır?
- Karneler saat kaçta alınacak? İlkokul, ortaokul ve liselerde karneler saat kaçta dağıtılacak 2023?
- Karnesini almaya gelmeyen öğrenci ne yapacak? 16 Haziran karne töreni yapılacak mı? Karne günü okula geç kalan karnesini alabilecek mi?