İşte FED’in faiz kararı! İşte Dolar Euro ve Altın piyasalarının ilk tepkisi! FED toplantı takvimi...

SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?

ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti.

Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Politika faizi böylece 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı.