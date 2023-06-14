İşte FED'in faiz kararı! İşte Dolar Euro ve Altın piyasalarının ilk tepkisi! FED toplantı takvimi...
Küresel piyasaların büyük merak içinde beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası (FED) duyurdu. FED politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 5-5,25 aralığında sabit tuttu. İşte alınan kararın piyasalara etkisi...
Küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararı ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıkladı.
SABİT TUTULDU
ABD Merkez Bankası (Fed) beklendiği gibi 5 aylık faiz artırım döngüsünü sonlandırarak faizi sabit tuttu.
SON 10 TOPLANTIDA FAİZ ARTIRIMI
Böylece Mart 2022'de faiz artırımlarına başlayan FOMC 10 toplantının ardından ilk kez 'pas' demiş oldu. Söz konusu 10 toplantıda politika faizinde toplam 500 baz puanlık artırıma gidilmişti.
ANALİSTLER NE DEMİŞTİ?
ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin altında gelen enflasyon verilerinin ardından Fed'in bugün politika faizini sabit tutacağına kesin gözüyle bakılırken, analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin önem taşıdığını vurguladı.
Analistler, para politikası karar metni ile Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin Fed'in gelecek dönem para politikasına ilişkin soru işaretlerini azaltabileceğini kaydetti.
SON FED FAİZ KARARI NE OLDU?
ABD Merkez Bankası bankacılık güven krizi ve enflasyon ikilemi gölgesinde faiz kararını açıkladı. Fed politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 5 - 5,25 aralığına yükseltti.
Piyasalarda da 25 baz puanlık faiz artışı bekleniyordu. Politika faizi böylece 2007'den beri en yüksek seviyeye çıktı.
FED TOPLANTI TAKVİMİ
FED'in 2023 yılı toplantı takvimi internet adresinden patlaşıldı. Bu yılki toplantı tarihleri şöyle;
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim-1 Kasım
12-13 Aralık
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