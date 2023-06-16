Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?
"Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?
"Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN?
Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Konuyla ilgili düzenlemenin 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra yapılması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada " Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TEK SEFERE MAHSUS CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ ÖDEMEYECEK!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI
Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;
%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,
%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV
%18 oranında KDV alınıyor.
Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.
VERGİSİZ CEP TELEFONU ŞARTLARI NELER?
Cep telefonunda vergi muafiyetinden üniversite öğrencileri yararlanacak. Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek. Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
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