"Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan seçim öncesi yaptığı açıklamada, üniversitelerde ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin, tek seferliğe mahsus vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alabileceğini duyurmuştu. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon, bilgisayar indirimi ne zaman başlayacak? Akıllı telefonlarda vergi indirimi ne zaman başlayacak?