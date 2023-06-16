Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hükümet, işçi ve işveren kesimini temsil eden üyelerin katılacağı asgari ücret komisyonu, yapılacak 3 toplantının ardından yeni asgari ücret miktarını açıklayacak. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?
"Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl asgari ücrette yeni tutarı belirlemek için toplanan asgari ücret tespit komisyonunun, yeni asgari ücret ara zammı için toplanacağı tarih açıklandı. Yapılacak 3. toplantı sonucunda maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA TOPLANACAK?
Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak ara zamda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanacağını açıkladı.
Buna göre; Asgari ücret tespit komisyonu 13 Haziran'da saat 14.00'da toplanacak. Komisyonun çalışmalarını temmuz ayında tamamlaması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Gözler, doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamına çevrildi.
Bu kapsamda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira olarak uygulanan mevcut rakama yapılacak artışı belirlemek için 13 Haziran'da toplanacak.
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN?
Komisyonun, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) 3 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyonunun ardından oluşacak 2023'ün ilk 6 aylık enflasyon rakamını da dikkate alarak, yapılacak ara zam miktarını belirlemesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında 4 kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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- Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?
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