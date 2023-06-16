"Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her yıl asgari ücrette yeni tutarı belirlemek için toplanan asgari ücret tespit komisyonunun, yeni asgari ücret ara zammı için toplanacağı tarih açıklandı. Yapılacak 3. toplantı sonucunda maaşlara yapılacak zam oranı netleşecek. Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak 2023? Asgari ücret ara zamda ne kadar, kaç TL olacak?