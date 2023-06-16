Merkez Bankası PPK toplantı tarihi 2023 | TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak?
EKONOMİ ahaber.com.tr
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından faiz kararı açıklanacak. Peki TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantı tarihi 2023...
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından faiz kararı açıklanacak. Peki TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantı tarihi 2023...
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR
Merkez Bankası, politika faizini beklendiği gibi değiştirmeyerek yüzde 8,50'de tuttu. Karar metninde faizin deprem sonrası toparlanmayı desteklemek için yeterli olduğu belirtildi.
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