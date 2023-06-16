Merkez Bankası PPK toplantı tarihi 2023 | TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın başkanlık edeceği toplantının ardından faiz kararı açıklanacak. Peki TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak? İşte Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası PPK toplantı tarihi 2023...