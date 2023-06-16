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150 bin TL faizsiz kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? 150 bin TL evlenenlere faizsiz kredi hangi bankalarda verilecek, şartları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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150 bin TL faizsiz kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? 150 bin TL evlenenlere faizsiz kredi hangi bankalarda verilecek, şartları neler?

"150 bin TL faizsiz kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi'nde yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz kredi desteği sağlanacağını duyurmuştu. Seçimlerin tamamlanmasının ardından faizsiz evlilik kredisi şartları 2023 ve yaş sınırı için detaylar merak ediliyor. Peki, 150 bin TL faizsiz kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? 150 bin TL evlenenlere faizsiz kredi hangi bankalarda verilecek, şartları neler?

"150 bin TL faizsiz kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? 150 bin TL evlenenlere faizsiz kredi hangi bankalarda verilecek, şartları neler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz ve faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi verilecek. Evlilikleri teşvik etmek amacıyla hayata geçirilecek devlet destekli kredi ile ilgili açıklama Başkan Erdoğan'dan gelmişti. Yapılan açıklamaya göre faizsiz kredi desteği yeni kurulacak Aile ve Gençlik Bankası aracılığıyla verilecek. Peki, 150 bin TL faizsiz kredi başvuruları başladı mı, ne zaman? 150 bin TL evlenenlere faizsiz kredi hangi bankalarda verilecek, şartları neler?

YENİ EVLENECEKLERE MÜJDE! BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU: 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ VERİLECEK

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunmuştu.

2023 Seçimleri için vaatlerini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni evlenecek gençlere faizsiz kredi verileceğini duyurmuştu.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir."

Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Aile Koruma Kalkanı Programı olarak açıklanan projenin finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacak.

Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından birisinin de Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacağı belirtildi.

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER, VADE SAYISI KAÇ?

Yeni evlenecek çiftlere devlet destekli faizsiz evlilik kredisi başvuru şartları, tarihleri ve yaş sınırı henüz açıklanmadı. Ne zaman yürürlüğe gireceği de henüz netleşmedi.

Detayların yeni Kabine ile birlikte Başkan Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor. Konu ile ilgili yeni bir açıklamada geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULUYOR!

Evlilik kredisinin kaynağı yeni kurulması beklenen Aile Ve Gençlik Bankası tarafından sağlanacak. Sosyal amaca hizmet edecek dijital banka uluslararası standartlara sahip olacak.

Karadeniz gazı gibi enerjiden aldığı parayı kaynak olarak kullanacak banka evlilik kredisi gibi sosyal projeleri fonlayacak.

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