KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2023! Kamu işçisi bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarihler belli oldu...

Kamu işçisi ikramiyeleri için tarih belli oldu. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kamu işçisi Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte verilecek? İşte haberin detayları...