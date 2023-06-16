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KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2023! Kamu işçisi bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarihler belli oldu...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ 2023! Kamu işçisi bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Tarihler belli oldu...

"Kamuda çalışanlara ikramiye ne zaman verilecek?" sorusunun cevabı merak konusu oldu. Kamu işçisine verilecek ikramiye tarihleri belli oldu. Cumhurbaşkanı kararı ise Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu ödemelerin bayramdan önce verilip, verilmeyeceği merak edildi. Peki, kamu işçisi ikramiyeleri hangi tarihte verilecek? İşte, detaylar...

Kamu işçisi ikramiyeleri için tarih belli oldu. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, kamu işçisi Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman, hangi tarihte verilecek? İşte haberin detayları...

KAMU İŞÇİSİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Kamuda çalışan işçilere 2023 yılında verilecek ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da, ikinci yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek. Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı Kurban Bayramı'ndan önce 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE TARİHLERİ DE BELLİ OLDU!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın belirlediği ödeme takvimi şöyle:

Maaşını ayın 17-18'sinde alanlar 17 Haziran'da

Maaşını 19-20'sinde alanlar 18 Haziran'da

Maaşını 21-22'sinde alanlar 19 Haziran'da

Maaşını 23-24'ünde alanlar 20 Haziran'da

Maaşını 25-26'sında alanlar 21 Haziran'da alabilecek.

BAĞ-KUR'LULAR NE ZAMAN ALACAK?

Bağ-Kur emeklileri 22 Haziran'da bu ayki maaşını alacak.

Emekli Sandığı kapsamındakilerin ödemeleri 23 Haziran tarihinde yapılacak.

NE KADAR İKRAMİYE ÖDENECEK?

14,4 milyon emekliye toplam 25,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

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