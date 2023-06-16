Merkez Bankası kritik verileri açıkladı! Yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentisi ne kadar?
Son dakika haberi | Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçları açıklandı. Ankete göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 26,18 TL olurken, faiz beklentisi ise yüzde 18,13'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL oldu.
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,61 TL ve 28,99 TL olarak gerçekleşti.
FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 oldu.
TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,5 iken bu anket döneminde yüzde 17,56 oldu.
ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,17 iken, bu anket döneminde yüzde 38,55 oldu.
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