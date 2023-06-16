Merkez Bankası kritik verileri açıkladı! Yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentisi ne kadar?

FAİZ BEKLENTİSİ ARTTI

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,21 iken, bu anket döneminde yüzde 18,13 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,5 iken bu anket döneminde yüzde 17,56 oldu.