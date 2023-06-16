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Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2023
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Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

İŞTE HAZİRAN TAHMİNİ

Zamda en önemli belirleyici olacak enflasyon verileri için önemli bir ipucu geldi. İlk 5 aylık enflasyon yüzde 15.26 olarak gerçekleşmişti.

Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı.

Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 18.49 olarak gerçekleşecek.

5 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Kesin oran Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle belli olacak. Ancak artış bununla sınırlı olmayacak. Enflasyon artışına Ocak ayındaki gibi bir refah payı eklenmesi gündemde.

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