"Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 2.81 olarak yer aldı. Peki, Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak 2023? Haziran ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?